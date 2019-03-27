Трамп 2 апреля примет в Белом доме генсека НАТО

Читайте также

Трамп 2 апреля примет в Белом доме генсека НАТО

9

Фото: © Flickr/Nathan Borror

Американский лидер Дональд Трамп намерен встретиться с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом 2 апреля в Белом доме.

В заявлении пресс-службы Администрации США указывается, что в честь 70-летия НАТО Трамп и Столтенберг подчеркнут важность альянса для международной стабильности.

Отмечается, что после личной беседы между главой Белого дома и генеральным секретарём НАТО "последует встреча в расширенном составе".

Известно, что совет министров иностранных дел стран — членов НАТО проведёт заседание 3–4 апреля в Вашингтоне.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×