Трамп 2 апреля примет в Белом доме генсека НАТО

Американский лидер Дональд Трамп намерен встретиться с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом 2 апреля в Белом доме.
В заявлении пресс-службы Администрации США указывается, что в честь 70-летия НАТО Трамп и Столтенберг подчеркнут важность альянса для международной стабильности.
Отмечается, что после личной беседы между главой Белого дома и генеральным секретарём НАТО "последует встреча в расширенном составе".
Известно, что совет министров иностранных дел стран — членов НАТО проведёт заседание 3–4 апреля в Вашингтоне.
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