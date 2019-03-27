СК возбудил дело после падения глыбы льда на пенсионерку в Мурманске

В результате инцидента пострадавшая была в тяжёлом состоянии госпитализирована в больницу и находится в реанимации.

Следственное управление СК РФ по Мурманской области возбудило уголовное дело после падения на пенсионерку глыбы льда с крыши многоэтажки. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Инцидент произошёл 26 марта около пяти часов вечера в Мурманске. Из-за полученных повреждений 65-летняя потерпевшая была срочно госпитализирована в реанимацию областной клинической больницы.

На место происшествия прибыли сотрудники следственно-оперативной группы. Отмечается, что в ходе осмотра криминалисты с помощью специальной техники зафиксировали потенциально опасный снежный покров и ледяные массы на крышах соседних домов.

По части 2 статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека" было возбуждено уголовное дело.

На данный момент проводится комплекс следственных действий: опрашиваются свидетели, должностные лица, а также сотрудники управляющей компании и муниципальных органов, которые должны были своевременно очистить крыши многоэтажных домов от снега.