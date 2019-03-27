Отец Бутиной рассказал, что она похудела из-за стресса и плохой еды в тюрьме

По его словам, дочь "духом не падает и особо не жалуется", надеясь на скорое возвращение на родину.

Валерий Бутин, отец арестованной в США россиянки Марии Бутиной, признался, что дочь похудела из-за стресса и некачественного питания.

— Знаю, что у неё есть проблемы с потерей веса. Сами понимаете, что тюремное питание не самое разнообразное и полезное. Кроме того, она сейчас находится в сильном стрессе, в результате чего приём пищи иногда просто невозможен, — заявил Бутин в интервью "Известиям".

Тем не менее, по его словам, Мария "духом не падает и особо не жалуется, поскольку не хочет лишний раз пугать" родных.

Валерий Бутин также рассказал, что дочь занимается спортом, читает много литературы и помогает одной из заключённых подготовиться к тестам по математике.

Семья Бутиной надеется на вынесение приговора по её делу не позднее 15 апреля, после чего россиянку ожидает депортация на родину.

Ожидается, что очередное слушание по делу Бутиной пройдёт 28 марта.

Напомним, Марию Бутину власти США обвиняют во вмешательстве в политику страны путём лоббирования интересов РФ. Россиянка признала свою вину. Однако отец Бутиной отмечал, что девушка пошла на сделку со следствием из-за длительного давления.

Лайф ранее также писал, что долг семьи Бутиной перед адвокатами достиг 40 миллионов рублей.