Сирия попросила созвать заседание Совбеза ООН из-за ситуации с Голанами

Сирия заявила о необходимости созыва экстренного заседания Совета Безопасности ООН в связи с ситуацией, сложившейся вокруг статуса Голанских высот. Об этом сообщает агентство Франс Пресс.

Как уточняется, дату мероприятия предстоит назвать Франции, которая в марте председательствует в Совбезе.

Как писал Лайф, ранее США официально признали суверенитет Израиля над Голанами.

В Госдуме высказали опасение, что жест американского лидера Дональда Трампа может создать "новый виток напряжённости" в регионе. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала безответственным заявление Трампа о Голанских высотах.

В ООН заявили о неизменности статуса Голанских высот, а Лига арабских государств назвала решение США ничтожным.