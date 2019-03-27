Американский турист подвесил гамак в аэропорту, чтобы отдохнуть

Пользователи Сети уже успели окрестить путешественника "самым гениальным" среди туристов.

В США путешественник, вылетающий из международного аэропорта города Шарлотт, штат Северная Каролина, решил подвесить гамак прямо под потолком. Об этом пишет газета New York Post.

Сообщается, что уставший турист решил немного вздремнуть перед отправлением, поэтому установил в зоне вылета гамак.

По словам очевидцев, мужчина даже успел немного вздремнуть, прежде чем его разбудили сотрудники аэропорта.

Traveler hangs up hammock to take a nap at airport before flight https://t.co/AAv7UyGrEp pic.twitter.com/SMITDQF4fY — New York Post (@nypost) 26 марта 2019 г.

— Он выглядел довольно уставшим и, видимо, из-за этого спал какое-то время. Я не слышала, что сказала ему сотрудница аэропорта, но он послушно спустился вниз, используя стулья, — рассказала информагентству South West News Service Магалли Одом, очевидец события.

Одом добавила, что считает сообразительного путешественника "гением". Интернет-пользователи также присоединились к ней и окрестили мужчину "самым гениальным" среди всех туристов.