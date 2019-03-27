Порошенко: Запад одобрил недопуск российских наблюдателей на выборы на Украине

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что международные партнёры поддержали его решение о недопуске российских наблюдателей на грядущие выборы. Об этом он заявил в эфире телеканала ICTV.

При этом Порошенко не уточнил, каких именно "международных партнёров" он имел в виду.

— Единственные, кого не пустили на выборы, — это наблюдатели из России. И я думаю, что это было абсолютно правильное моё решение, — подчеркнул украинский лидер.

Порошенко добавил, что на него оказывалось давление, но он занял категоричную позицию по данному вопросу.

Как писал Лайф, ранее МИД РФ сообщил, что Россия не будет отправлять наблюдателей на выборы президента Украины.

Напомним, выборы на Украине пройдут 31 марта. Порошенко уверен в своей победе. При этом его лидерство в антирейтинге кандидатов свидетельствует об обратном. Большинство украинцев называют фаворитом предвыборной гонки шоумена Владимира Зеленского.