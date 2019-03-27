NASA сообщило о неисправности одной из новых аккумуляторных батарей на МКС

Несмотря на эту нештатную ситуацию, процесс замены старых батарей на новые продолжится.

Одна из трёх новых аккумуляторных батарей, которые недавно установили в американском сегменте Международной космической станции, вышла из строя. Об этом сообщили в Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства США.

Отмечается, что 22 марта астронавты Энн Макклейн и Ник Хейг во время выхода в открытый космос подключили три новые батареи снаружи МКС. После этого сотрудники NASA на Земле проверили работоспособность каналов электропитания. Однако в выходные попытки зарядить одну из батарей не увенчались успехом.

Сейчас учёные-инженеры пытаются выяснить причины возникшей неполадки, чтобы в дальнейшем устранить проблему. На работе самой станции данная нештатная ситуация не скажется, заявили в ведомстве.

По планам NASA, во время следующего выхода астронавтов в космос, 29 марта, планируется продолжить процесс замены старых аккумуляторных батарей на новые в системе электропитания американского сегмента МКС.

На данный момент на Международной космической станции находятся россияне Олег Кононенко и Алексей Овчинин, американцы Энн Макклейн, Ник Хейг и Кристина Кук, а также канадец Давид Сен-Жак.