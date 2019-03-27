СМИ: Нападающий "Реала" Бэйл покинет клуб летом

Мадридцы намерены выручить за 29-летнего футболиста сборной Уэльса 175 миллионов евро.

Известный валлийский форвард Гарет Бэйл покинет мадридский "Реал" в летнее трансферное окно, сообщает испанское издание AS.

Отмечается, что президент клуба Флорентино Перес и наставник Зинедин Зидан договорились о продаже одного из старожилов команды. Причём на это решение руководства не повлияет игра Бэйла в конце сезона.

"Реал" намерен выручить за футболиста, контракт которого со "сливочными" истекает летом 2022 года, 175 миллионов евро.

Напомним, Бэйл перешёл в "Реал" в 2013 году из английского "Тоттенхэма" за 100 миллионов евро. В текущем сезоне 29-летний валлиец в 22 матчах чемпионата Испании забил восемь голов и отдал две результативные передачи.