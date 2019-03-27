Правительство Великобритании отвергло петицию британцев об отказе от Brexit

Власти Соединённого Королевства не будут отменять статью, запустившую процесс выхода страны из состава Евросоюза. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте британского парламента.

Как уточняется в заявлении, парламентарии выразили желание оставить в силе действие статьи 50 Лиссабонского договора, положившей начало процессу Брексита.

— Мы будем уважать результаты референдума 2016 года и будем работать с парламентом над утверждением сделки, которая обеспечит наш выход из Европейского союза, — отметили в заявлении.

Отмечается, что заявление правительства стало ответом на петицию об отмене Брексита, которую подписало более пяти миллионов человек.

Как писал Лайф, британский парламент проголосовал за самостоятельное определение сценария Брексита.

Ранее около миллиона британцев вышли на улицы Лондона на марш, требуя вынести на всенародный референдум решение о выходе Великобритании из Евросоюза.