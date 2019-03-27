"Роскосмос" назвал дату первого в 2019 году запуска с космодрома Восточный

"Роскосмос" анонсировал дату первого в 2019 году запуска ракеты с космодрома Восточный, расположенного в Амурской области. Об этом сообщает РИА "Новости".

Через три месяца, 27 июня, будет осуществлён запуск метеорологического спутника "Метеор-М" № 2-2 ракетой-носителем "Союз-2.1б", оснащённой разгонным блоком "Фрегат".

Отмечается, что ранее запуск спутника был намечен на конец 2018 года, однако его пришлось перенести на весенне-летний сезон 2019 года из-за того, что космический аппарат не был готов.

Ранее Лайф писал о смене руководства Восточного и о том, что перед космодромом стоят "грандиозные задачи": создание инфраструктуры для пилотируемых полётов, пуск сверхтяжёлой ракеты и доставка пилотируемых и грузовых кораблей к МКС.

Сообщалось также о планах начать в 2019 году возведение на космодроме пускового стола для ракеты "Ангара-А5".