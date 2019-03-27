Трамп призвал NASA отправить космонавтов на Луну к 2024 году

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Трамп призвал NASA отправить космонавтов на Луну к 2024 году

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Фото: © Flickr/Matt Johnson

Администрация Белого дома намерена "любыми средствами" отправить своих космонавтов на Луну в течение пяти ближайших лет, заявил вице-президент Майк Пенс. Об этом сообщает Reuters.

Как уточняется, заявление Пенса прозвучало в ходе заседания Национального космического совета США.

По его словам, президент США Дональд Трамп поручил эту задачу Национальному управлению по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА), возглавляемому Джимом Брайденстайном.

Как писал Лайф, ранее космическое агентство планировало отправить на Луну астронавтов в 2028 году.

Также в СМИ появлялась информация, что Трамп попросит у конгресса дополнительно 500 миллионов долларов финансирования для ускорения исследования Луны.

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