СК предъявил обвинение во взяточничестве экс-зампреду Правительства Камчатки

За взятку в более чем один миллион рублей Карпенко грозит до 15 лет лишения свободы.

Бывшему главе Правительства Камчатского края Валерию Карпенко были предъявлены обвинения в получении взяток в особо крупном размере. Об этом сообщается на официальном сайте регионального Следственного управления СК РФ.

По версии следствия, в 2016 году чиновник получил более одного миллиона рублей от директора коммерческой организации Леонида Минцева. Предполагается, что денежные средства были получены под видом безвозмездного строительства сети холодного водоснабжения к жилому дому Карпенко, расположенному в посёлке Термальный Елизовского района.

Отмечается, что спустя два года Минцев, также безвозмездно, предоставил отделочные строительные материалы для ремонта войсковой части, где на тот момент служил сын Карпенко.

Чиновнику грозит до 15 лет лишения свободы. На данный момент он выпущен на свободу под подписку о невыезде. Другому фигуранту дела, Леониду Минцеву, обвинения пока не были предъявлены.

Напомним, в декабре прошлого года 65-летний Валерий Карпенко решил уйти в отставку по собственному желанию в связи с выходом на пенсию. Должность заместителя председателя правительства региона он занимал с 2008 года.