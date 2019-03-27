Власти Алтая научат работников школ вести соцсети после скандала с фото педагога

Инцидент, возникший из-за фотографии учительницы Татьяны Кувшинниковой, побудил власти Алтайского края обратить внимание на поведение учителей и директоров в социальных сетях. Об этом сообщил министр образования Алтайского края Максим Костенко.

По словам главы ведомства, необходимо научить работников образовательных учреждений "цифровой гигиене" и рассказать им о потенциальных рисках.

— Сейчас в школах учатся разные дети, в том числе разного вероисповедания, дети с разным "качеством жизни", с разным представлением о ценностях... Надо всё учитывать, когда делаем свои страницы доступными для общественности, — отметил он.

Как ранее писал Лайф, учительница одной из средних школ Барнаула Татьяна Кувшинникова уволилась из школы после скандала, который разразился вокруг её фотографии в купальнике, выложенной в социальных сетях. За Кувшинникову уже вступились министр образования Алтайского края и телеведущая Ксения Собчак.

Несмотря на то что Кувшинниковой обещали трудоустройство, она заявила, что не планирует возвращаться к преподаванию.