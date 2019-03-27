Путин поздравил бойцов Росгвардии с профессиональным праздником

Как отметил президент РФ, сотрудники Росгвардии "всегда с честью выполняют полученный приказ, обеспечивая безопасность наших граждан, общества и государства".

Российский лидер Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов войск национальной гвардии с профессиональным праздником.

— Росгвардия достойно продолжает и развивает лучшие традиции внутренних войск МВД, подразделений ОМОН и СОБР, вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительных служб, — сказал Путин, выступление которого показал телеканал "Россия 24".

По словам президента РФ, сотрудники Росгвардии "всегда с честью выполняют полученный приказ, обеспечивая безопасность наших граждан, общества и государства".

Путин выразил благодарность военнослужащим, а также пожелал им успехов, здоровья и благополучия.

Напомним, День работника внутренних войск МВД был учреждён указом первого президента РФ Бориса Ельцина 27 марта 1996 года. В 2017-м его переименовали в День войск Росгвардии.

Ранее первый замдиректора Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов призвал не считать бойцов "монстрами с резиновой палкой", а видеть в них защитников.