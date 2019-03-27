Более 33 тысяч жителей Флориды остались без электричества из-за аварии

В результате взрыва на электростанции в округе Броуард (штат Флорида, США) более 33 тысяч человек остались без электричества. Об инциденте, произошедшем 26 марта, сообщила газета Miami Herald.

По предварительным данным, на месте взрыва на станции, принадлежащей компании Florida Power & Light, начался пожар.

На месте инцидента работают сотрудники чрезвычайных служб.

В местном отделении полиции сообщили, что пожар начался после удара молнии.

Местным жителям посоветовали по возможности воздержаться от поездок по автострадам, так как несколько светофоров вышли из строя.

Информации о пострадавших не поступало.