В Венесуэле неизвестные забросали автомобиль Гуайдо камнями

В машину, в которой находился самопровозглашённый лидер Венесуэлы, летели также и петарды.

Неизвестные напали на автомобиль лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо, сообщает газета El National.

Отмечается, что инцидент произошёл после того, как политик уезжал из Национальной ассамблеи, председателем которой он является.

Когда машина Гуайдо остановилась на светофоре, неизвестный мужчина подбежал и начал пинать транспортное средство ногами. Затем, когда автомобиль сдвинулся с места, её начали забрасывать различными предметами: от камней до петард.

Предположительно, в нападении принимали участие сторонники Николаса Мадуро, легитимного лидера Венесуэлы.

Уточняется, что Хуан Гуайдо в результате происшествия не пострадал.

Ранее Лайф писал, что Гуайдо 23 января объявил себя временным президентом Венесуэлы, после чего в стране начались беспорядки. Вашингтон поддержал кандидатуру Гуйадо.

При этом венесуэльский лидер Николас Мадуро назвал своего оппонента "марионеткой США". В ответ Гуйдо раскритиковал президента страны, обвинив его в нарушении Женевской конвенции.