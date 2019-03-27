Синоптики сообщили о похолодании в Москве 27 марта

Небольшая облачность с прояснениями и осадки ожидаются в Москве 27 марта. Об этом сообщает центр погоды "Фобос".

Отмечается, что столичный регион окажется в тыловой части североатлантического циклона. Из-за этого москвичей ждёт похолодание и появление кучевых облаков, местами пройдут осадки в виде снега.

В столице столбик ртутного термометра днём поднимется до +2–4 °С, в Подмосковье ожидается от 0 до +5 °С. Ветер западный и северо-западный со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 749 мм рт.ст.

Напомним, что из-за "ныряющего" циклона, который ранее уже принёс в Москву мокрый снег и похолодание, столицу снова ждут осадки, причём довольно обильные — около трети мартовской нормы.