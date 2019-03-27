Экс-мэр Биробиджана задержан по подозрению в злоупотреблении полномочиями

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Экс-мэр Биробиджана задержан по подозрению в злоупотреблении полномочиями

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По версии следствия, Евгений Коростелев реализовал незаконную схему по освоению бюджетных средств на сумму более 44 млн рублей.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении экс-мэра Биробиджана Евгения Коростелева. Бывшего градоначальника подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Притом в основу дела попали материалы прокуратуры региона, согласно которым городской бюджет потерял 44,7 млн рублей от незаконных действий.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления "Злоупотребление должностными полномочиями, совершенное главой органа местного самоуправления". Экс-глава города Биробиджана Евгений Коростелев, вопреки интересам службы, из личной заинтересованности, воспользовавшись своими должностными полномочиями, обеспечивал реализацию незаконной схемы по освоению бюджетных денежных средств в сумме 44,7 млн рублей, выделенных на реализацию госпрограммы "Развитие образования", — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Еврейской АО, — говорится в сообщении.

В настоящее время Евгений Коростелев задержан и отправлен на допрос.

Отметим, Евгений Коростелев возглавлял Биробиджан с июня 2015 года. Его полномочия на этом посту истекали летом 2020 года, однако в конце февраля он досрочно покинул должность. С марта обязанности главы мэрии Биробиджана исполняет первый заместитель мэра областного центра Андрей Пивенко.

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