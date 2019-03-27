Экс-мэр Биробиджана задержан по подозрению в злоупотреблении полномочиями

По версии следствия, Евгений Коростелев реализовал незаконную схему по освоению бюджетных средств на сумму более 44 млн рублей.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении экс-мэра Биробиджана Евгения Коростелева. Бывшего градоначальника подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Притом в основу дела попали материалы прокуратуры региона, согласно которым городской бюджет потерял 44,7 млн рублей от незаконных действий.

— Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления "Злоупотребление должностными полномочиями, совершенное главой органа местного самоуправления". Экс-глава города Биробиджана Евгений Коростелев, вопреки интересам службы, из личной заинтересованности, воспользовавшись своими должностными полномочиями, обеспечивал реализацию незаконной схемы по освоению бюджетных денежных средств в сумме 44,7 млн рублей, выделенных на реализацию госпрограммы "Развитие образования", — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Еврейской АО, — говорится в сообщении.

В настоящее время Евгений Коростелев задержан и отправлен на допрос.

Отметим, Евгений Коростелев возглавлял Биробиджан с июня 2015 года. Его полномочия на этом посту истекали летом 2020 года, однако в конце февраля он досрочно покинул должность. С марта обязанности главы мэрии Биробиджана исполняет первый заместитель мэра областного центра Андрей Пивенко.