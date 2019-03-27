Азербайджан и НКР сообщили о гибели своих военных в зоне карабахского конфликта

Министерство обороны Азербайджана и власти непризнанного государства Нагорно-Карабахская Республика сообщили о гибели своих военнослужащих на территории Закавказья, где обострился карабахский конфликт.

По данным военного ведомства Азербайджана, 26 марта в результате обстрела со стороны подразделений НКР на фронте физулинского направления погиб один военный.

Минобороны НКР эту информацию пока не прокомментировало. Однако представители непризнанной республики ещё накануне сообщали о смерти своего солдата от огнестрельного ранения. Инцидент произошёл на северо-востоке Карабаха. Обстоятельства гибели военнослужащего уточняются.

Напомним, в зоне нагорно-карабахского конфликта 2 апреля 2016 года возобновились боевые действия между Азербайджаном и Арменией. По данным ООН, за три дня конфликта в регионе погибло более 30 человек. А в ноябре 2018 года Минобороны НКР сообщило о том, что ночью в Нагорном Карабахе многократно было нарушено перемирие.

Азербайджан и Армения уже около 30 лет находятся в состоянии замороженного конфликта из-за Нагорного Карабаха. В конце 1980-х годов этот регион, населённый в основном армянами, заявил о выходе из Азербайджанской ССР. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения отстаивает интересы непризнанной республики.