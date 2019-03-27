ФСБ проводит обыски у сторонников террористической группировки в Крыму

Сотрудники Федеральной службы безопасности проводят следственные мероприятия в отношении сторонников террористической организации "Хизб ут-тахрир аль-ислами"* в Крыму. Об этом сообщает региональное управление ФСБ РФ.
— В рамках возбуждённых уголовных дел проводятся обыски по местам жительства сторонников запрещенной в России международной террористической организации "Хизб ут-тахрир аль-ислами", — говорится в сообщении представителей силового ведомства.
* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.
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