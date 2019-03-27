Следователи опровергли информацию о "пытках" иеговистов в ХМАО

Приёмы применялись лишь в отношении некоторых участников организации, оказавших наибольшее сопротивление.

По результатам проверки следователи опровергли информацию о "пытках" адептов организации "Свидетели Иеговы"* в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

В ходе проверки было выявлено, что боевые приёмы применялись лишь в отношении некоторых участников организации, которые оказывали наиболее активное сопротивление. Следователи также уверены, что заявления о неоднократных "пытках" могут быть частью стратегии защиты, направленной на развал уголовного дела.

Остальные повреждения, на которые жалуются заявители, по данным ведомства, не могли быть получены в день проведения следственных мероприятий, а у нескольких заявителей вообще не было выявлено каких-либо телесных повреждений.

СУ СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу продолжит проверки адептов организации.

Ранее Лайф рассказывал о задержании в Сургуте и Урае (ХМАО — Югра) вербовщиков секты "Свидетели Иеговы". Позже в СМИ появилась информация о том, что адепты организации избивали сами себя, чтобы обвинить в этом следствие и тем самым развалить дело.

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда