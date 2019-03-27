Отказавшаяся представлять Украину на Евровидении певица Maruv приехала в Россию

В апреле у артистки запланировано несколько выступлений в нашей стране, первое из которых состоится в Москве.

Отказавшаяся от участия в конкурсе Евровидение-2019 от Украины певица Maruv (Анна Корсун) приехала в Россию. Артистка провела встречу со своими поклонниками в студии российской радиостанции Energy. Об этом Maruv сделала публикацию на своей странице в "Инстаграме".

— Счастливые моменты с фанатами, — подписала фотографию певица.

Отметим, 5 апреля запланировано выступление артистки на церемонии награждения музыкальной премии "Жара Music Awards" в Москве. Уже 6 апреля в российской столице должно состояться первое сольное шоу Maruv. Аналогичный концерт запланирован на 12 апреля в Санкт-Петербурге.

Как сообщал Лайф, певица Maruv отказалась представлять Украину на Евровидении-2019 в Израиле из-за "кабальных условий контракта". Так же поступили и остальные финалисты национального отбора.

Однако Maruv заявила, что поддержит всех участников конкурса, кто "будет делать крутой перформанс и что-то интересное". Певица призналась, что сейчас поддерживает представителя России Сергея Лазарева.