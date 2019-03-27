В Стокгольме прогремел взрыв, есть пострадавшие

На западе Стокгольма в ночь на 27 марта прогремел взрыв. В результате происшествия несколько человек получили незначительные ранения. Об этом сообщает Aftonbladet.
Инцидент произошёл в районе трёх часов ночи по московскому времени. Пострадал фасад здания и стоявшие рядом автомобили.
У одного из пострадавших обнаружены ранения из-за стекла. Несколько человек пребывают в состоянии шока. Полиция выясняет обстоятельства и причины случившегося.
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