Соловьёв выгнал из студии двух участников ток-шоу из-за потасовки — видео

Один из оппонентов окатил другого водой из стакана, после чего чуть было не началась драка.

Ведущий передачи "Кто против?" на канале "Россия 1" Владимир Соловьёв выгнал из студии участников шоу, устроивших потасовку в эфире.

Участник программы Грэг Вайнер резко отреагировал на реплику, высказанную в его адрес экспертом Араиком Степаняном. Затем началась словесная перепалка, которая привела к тому, что оппонент Вайнера окатил его водой из стакана.

Соловьёв и его соведущий Сергей Михеев смогли разнять мужчин, а затем поочерёдно выгнать их из студии.

Грэг, нельзя говорить такие слова... Выражаться нельзя. Ну, Араику — тоже, понятно Владимир Соловьёв

Это далеко не первый случай, когда на передаче Соловьёва участники не сдерживают эмоций. Так, в декабре прошлого года эксперты кидались стаканами.