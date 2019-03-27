Соловьёв выгнал из студии двух участников ток-шоу из-за потасовки — видео

Ведущий передачи "Кто против?" на канале "Россия 1" Владимир Соловьёв выгнал из студии участников шоу, устроивших потасовку в эфире.
Участник программы Грэг Вайнер резко отреагировал на реплику, высказанную в его адрес экспертом Араиком Степаняном. Затем началась словесная перепалка, которая привела к тому, что оппонент Вайнера окатил его водой из стакана.
Соловьёв и его соведущий Сергей Михеев смогли разнять мужчин, а затем поочерёдно выгнать их из студии.
Грэг, нельзя говорить такие слова... Выражаться нельзя. Ну, Араику — тоже, понятно
Владимир Соловьёв
Это далеко не первый случай, когда на передаче Соловьёва участники не сдерживают эмоций. Так, в декабре прошлого года эксперты кидались стаканами.
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