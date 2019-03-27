Шнуров обратился в прокуратуру после угроз продюсера "Ласкового мая"

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров обратился в прокуратуру из-за публикации музыкального продюсера Андрея Разина в "Инстаграме". Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на адвоката музыканта Константина Добрынина.
Поводом для жалобы стал пост Разина, в котором он призвал каждого москвича применить силу по отношению к Шнурову.
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Меня поражает отсутствие реакции со стороны властей города Москвы после эфира на канале “Z+” от 18.03.2019. Сергей Семёнович, неужели в Мэрии нет соответствующих служб (Лужков Ю.М. не разрешил бы ему даже пересадку в московском аэропорту делать, не говоря уже о его посещении Москвы), имеющих достаточные знания и полномочия для объективной правовой оценки подобных деяний? Мне кажется, после тех слов, которые Сергей Шнуров сказал в отношении Москвы и москвичей, каждый порядочный москвич, при первой же встрече, набил бы ему рожу. Пока москвичи терпят такие выходки, Москва никогда в жизни не поднимется, потому что оскорблять так людей и называть так многомиллионный город просто недопустимо. А куда смотрит мэр, куда смотрит сам Владимир Владимирович Путин, который, также, живёт в Москве? Это получается, что наш президент живёт (не буду говорить это слово, как назвал Шнуров). Такое поведение вызывает отвращение к этому человеку. Я считаю, что на это надо отреагировать.
— Мне кажется, после тех слов, которые Сергей Шнуров сказал в отношении Москвы и москвичей, каждый порядочный москвич при первой же встрече набил бы ему рожу. Пока москвичи терпят такие выходки, Москва никогда в жизни не поднимется, потому что оскорблять так людей и называть так многомиллионный город просто недопустимо, — написал Разин.
Поводом для таких резких высказываний Разина послужило выступление Шнурова на клубном телеканале "Зенита", где артист нелестно отозвался о столице.
Адвокат лидера "Ленинграда" усмотрел в подобных высказываниях Разина призывы к насилию, которые обращены к неограниченному кругу лиц, а также распространение враждебной информации по отношению к Шнурову.
— Данное деяние содержит признаки преступления, предусмотренного частью 3 статьи 212 УК, — призывы к насилию над гражданами, — говорится в обращении адвоката в следственные органы.
Защитник певца попросил провести проверку "обидчика" артиста и, возможно, привлечь его к уголовной ответственности. Такое же обращение он написал столичному прокурору с просьбой проверить аккаунт продюсера в "Инстаграме".
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