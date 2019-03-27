СМИ: Жительницам сёл могут увеличить рабочий день

Селянкам могут увеличить рабочий день на четыре часа в неделю. Если норма будет принята, то жительницы сельской местности будут трудиться не 36 часов, а 40. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на Минтруд.

СМИ отмечает, что сейчас в министерстве стоит вопрос, нужно ли сохранять укороченную рабочую неделю или стоит увеличить её на четыре часа. С чем связано рассмотрение такой нормы, в Минтруде пока не комментировали.

Меж тем зампред Профсоюза работников АПК Галина Юрова отметила, что в ведомстве состоялось уже два совещания по этому вопросу.

— Но мы считаем, что отменять льготы можно только после того, как качество жизни на селе значительно повысится, — отметила она.

Юрова добавила, что нагрузка на женщин в сельской местности высока. Она напомнила, что во многих деревнях до сих пор приходится носить воду из колодца и топить печи.