Совфед ужесточил наказание для лидеров ОПГ

Совет Федерации одобрил президентский закон, который ужесточает наказание для криминальных авторитетов и организаторов преступных сообществ.

Законопроект предполагает, что за создание и руководство ОПГ теперь будут наказывать сроком до 20 лет лишения свободы и штрафом до пяти миллионов рублей. За участие в собраниях организаторов грозит также до 20 лет колонии и штраф до одного миллиона рублей.

Кроме того, за "занятие высшего положения в преступной иерархии" грозит лишение свободы до 15 лет со штрафом до пяти миллионов рублей. Меж тем документ исключает возможность применения условки по отношению к осуждённому.

Теперь документ поступит на подпись президенту РФ Владимиру Путину.