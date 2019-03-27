В США скончался Мастер Йода Пентагона

Энди Маршалл на протяжении 40 лет влиял на стратегию США в сфере обороны и национальной безопасности.

Бывший руководитель управления общих оценок в составе Пентагона и военный аналитик Энди Маршалл, получивший прозвище Мастер Йода Министерства обороны США, скончался в возрасте 97 лет. Об этом сообщает издание Defense News со ссылкой на американского конгрессмена Марка Торнберри.

— Не так много людей, которые сильнее повлияли бы на то, чтобы наши усилия по обороне, национальной безопасности двигались в правильном направлении, — заявил на слушаниях в Комитете палаты представителей США по вооружённым силам конгрессмен.

Торнберри отметил, что Маршалл сыграл ключевую роль во внедрении новых технологий в американскую армию и, как итог, в конкуренции великих держав — США и СССР.

Отметим, Энди Маршалл на протяжении 40 лет возглавлял управление общих оценок (Office of Net Assessment). Это независимая организация, которая входит тем не менее в состав Министерства обороны США. Главной задачей Маршала было определение возникающих и будущих угроз и возможностей для США. По одной из версий, прозвище Мастер Йода Пентагона ему присвоили китайские военные как значительному специалисту в своей области, обладающему стратегическим мышлением. Маршалл покинул свой пост лишь в 2015 году, когда ему исполнилось 93 года.