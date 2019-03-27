В США скончался Мастер Йода Пентагона

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В США скончался Мастер Йода Пентагона

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Американский военный аналитик Энди Маршалл. Фото: ©U.S. Army photo by Mr. Scott Davis

Энди Маршалл на протяжении 40 лет влиял на стратегию США в сфере обороны и национальной безопасности.

Бывший руководитель управления общих оценок в составе Пентагона и военный аналитик Энди Маршалл, получивший прозвище Мастер Йода Министерства обороны США, скончался в возрасте 97 лет. Об этом сообщает издание Defense News со ссылкой на американского конгрессмена Марка Торнберри.

Не так много людей, которые сильнее повлияли бы на то, чтобы наши усилия по обороне, национальной безопасности двигались в правильном направлении, — заявил на слушаниях в Комитете палаты представителей США по вооружённым силам конгрессмен.

Торнберри отметил, что Маршалл сыграл ключевую роль во внедрении новых технологий в американскую армию и, как итог, в конкуренции великих держав — США и СССР.

Отметим, Энди Маршалл на протяжении 40 лет возглавлял управление общих оценок (Office of Net Assessment). Это независимая организация, которая входит тем не менее в состав Министерства обороны США. Главной задачей Маршала было определение возникающих и будущих угроз и возможностей для США. По одной из версий, прозвище Мастер Йода Пентагона ему присвоили китайские военные как значительному специалисту в своей области, обладающему стратегическим мышлением. Маршалл покинул свой пост лишь в 2015 году, когда ему исполнилось 93 года.

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