Более 1,5 млн украинцев могут остаться без водоснабжения с 1 апреля

Коммунальщики готовы отключить около 40 водоканалов, что приведёт к перебоям с подачей воды.

Более 1,5 миллиона жителей Украины могут остаться без воды в своих домах после 1 апреля. Об этом сообщает украинское издание "Сегодня".

Виной всему накопившаяся задолженность перед коммунальщиками. Из-за этого в стране могут отключить около 40 водоканалов, что и приведёт к перебоям с подачей водоснабжения.

Без водоснабжения рискуют остаться Аулы, Днепр, Каменское, Новомосковск, Кринички и Верхнеднепровск. Сейчас вода качается при помощи насосов, однако для их работы нужна электроэнергия.

Издание сообщает, что по этой же причине ранее был отключён Лисичанский водоканал, который находится на подконтрольной киевским властям территории Луганской области.