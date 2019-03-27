Самолёт из Мюнхена в Шанхай экстренно сел в Новосибирске

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Самолёт из Мюнхена в Шанхай экстренно сел в Новосибирске

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Фото: © Pixabay

Самолёт авиакомпании Lufthansa, следовавший из Мюнхена в Шанхай, экстренно приземлился в Новосибирске из-за плохого самочувствия одного из пассажиров. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор АО "Аэропорт Толмачёво" Евгений Янкилевич.

— Пассажир жив, отвезли в областную больницу Новосибирска, — сказал собеседник агентства.

Гражданство пассажира и его возраст Янкилевич не уточнил. Сейчас самолёт готовится к вылету в пункт назначения.

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