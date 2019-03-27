Эксперты рассказали, на что обратить внимание при выборе фарша

Например, цвет продукта должен быть от розово-красного до тёмно-красного оттенка.

Эксперты "Роскачества" рассказали на своём сайте, как правильно выбирать домашний мясной фарш.

Прежде всего стоит посмотреть на сам продукт. Он должен быть однородным, без хрящей и сухожилий, а также в нём не могут присутствовать грубые соединительные ткани.

Особое внимание нужно обратить на цвет продукта, который должен быть от розово-красного до тёмно-красного оттенка. Отмечается, что все изменения цвета фарша происходят из-за его неправильного хранения.

Если цвет ровный, то, значит, фарш свежий. Чем больше в нём говядины, тем ярче будет цвет, и, напротив, если в фарше много свинины, то цвет будет более бледным Анастасия Семёнова, доктор технических наук

Нельзя покупать фарш, если дата его производства и срок годности неизвестны. Запросить все необходимые данные можно даже у продавцов на рынке, если вы покупаете продукцию на развес.

Добавим, что "Роскачество" начинает масштабное исследование домашнего фарша, в ходе которого будет проверено 20 торговых марок более чем по 30 показателям качества и безопасности.