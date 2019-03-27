Алешковский рассказал Лайфу, чего хочет добиться от "Аэрофлота" в суде

При этом блогер отказался комментировать своё резкое высказывание в адрес Виталия Савельева, отметив, что это дело суда.

Блогер и журналист Дмитрий Алешковский, который подал иск к "Аэрофлоту" из-за лишения его платинового статуса и блокировки миль программы "Аэрофлот бонус", посетил вместе с адвокатом Дмитрием Джулаем предварительную беседу в суде.

Алешковский ответил на вопрос Лайфа, не думал ли он организовать сбор миль для себя.

— В этом нет необходимости. Мы, кстати, обращались в "Аэрофлот" с тем, чтобы можно было собирать мили для наших подопечных, а они нам отказали, это было несколько лет назад. Митя Алешковский не нуждается ни в каких милях, Митя Алешковский нуждается в защите собственных прав. ... Сколько миль я там потерял, не помню, но, повторюсь, дело не в милях, — сказал он.

Алешковский отказался комментировать своё резкое высказывание в адрес Савельева, но отметил, что в публикации скрина документа никакой проблемы не видит.

— Более того, у меня нет никакой конфронтации с Виталием Савельевым, мои претензии — к авиакомпании "Аэрофлот". <...> Мне кажется, на этом нужно закончить и привести к тому, чтобы авиакомпания "Аэрофлот" начала действовать по закону, перестала нарушать мои права, и не только мои, потому что подобных случаев отъёма и статусов, и билетов очень много произошло после нашего конфликта... Я не один такой. Это вопрос не восстановления миль, а восстановления прав, — заключил Алешковский.

В свою очередь его адвокат рассказал о том, что в суде они намерены восстановить платиновый статус Алешковского в "Аэрофлоте" и восстановить мили.

— Никаких материальных требований мы не заявляем, — подчеркнул он.

Юрист также рассказал, почему сложилась такая ситуация, что истцу неизвестно, сколько миль он потерял. По словам адвоката, "Аэрофлот" заблокировал личный кабинет Алешковского, они просто не успели посмотреть.

Напомним, осенью прошлого года Алешковский раскритиковал гендиректора ПАО "Аэрофлот" Виталия Савельева за запрет на использование сотрудниками авиакомпании в офисах мобильных телефонов и других позволяющих вести различную съёмку гаджетов.

После журналист сообщил, что его лишили статуса в программе "Аэрофлот бонус" и аннулировали все мили. В "Аэрофлоте" заявили, что действовали на основании правил бонусной программы.