В Литве российских журналистов отказались пускать на суд о событиях 1991 года

Литовские власти также заранее отказались пустить на суд и российских дипломатов, сославшись на отсутствие мест в зале.

Журналистов сразу нескольких российских изданий и телеканалов отказались пускать на судебное заседание по делу о трагических событиях в Вильнюсе в 1991 году, обвиняемыми по которому являются двое граждан России — Юрий Мель и Геннадий Иванов.

Как сообщает РИА "Новости", помимо их корреспондента в зал суда не попали коллеги с Первого канала, RT, "Известий" и Пятого канала. Сотрудники аппарата суда не стали называть причин запрета на работу прессы.

Отметим, российские дипломаты тоже не присутствуют на заседании суда. Им заранее было отказано в возможности участвовать в процессе якобы по причине нехватки мест в зале.

В 2016 году в Литве начались судебные заседания по "делу о событиях 13 января". Главные обвиняемые — граждане РФ Юрий Мель и Геннадий Иванов. Литовская прокуратура утверждает, что они причастны к гибели демонстрантов на акции протеста у Вильнюсской телебашни в январе 1991 года. Однако никаких доказательств вины россиян до сих пор представлено не было. Тем не менее гособвинение требует приговорить Меля к 16 годам тюрьмы с учётом срока ареста с 2014 года, Иванова — к 12 годам. Сегодня суд должен вынести приговор.

Напомним, 11 марта 1990 года Верховный совет Литвы объявил о независимости республики и выходе из состава СССР. В январе 1991 года в Вильнюсе вспыхнули несанкционированные акции протеста. Для обеспечения правопорядка в город были переброшены подразделения Советской армии. В ходе столкновений протестующих с военными у телецентра погибло 14 человек, свыше 600 были ранены. В Литве всю ответственность за произошедшее возложили исключительно на Москву. Российские власти в свою очередь неоднократно отмечали, что Литва использует трагедию в политических целях.