Посмеявшиеся над "реальными" зарплатами башкирские медики массово уволились

Из расчётных листков следует, что зарплата заведующего отделением составила 22 тысячи, медсестры — 12 тысяч, а сестры-хозяйки — 11 тысяч рублей. И это при совмещении ставок.

Сотрудники роддома в башкирском Салавате, которые посмеялись над словами об их высоких зарплатах, написали заявления на увольнение. Об этом сообщает "Рен-ТВ".

— Мы вот сейчас написали все заявления на собрании — на увольнение. Я не хочу на старости лет сидеть в тюрьме. Участок, который я обслуживаю, в два раза превышает норму, и я не могу уделить внимание всем пациентам, — заявила акушер-гинеколог Галина Дойникова.

По данным телеканала, запись к врачам салаватского роддома расписана на несколько недель вперёд. Из-за того что доктора массово бегут из учреждения, попасть к узкому специалисту сложно даже за деньги.

— У нас уволились 14 врачей, пять акушеров-гинекологов, неонатологов два человека из четырёх, — рассказала заведующая акушерским отделением Елена Рахматуллина.

Как уже сообщал Лайф, на одном из собраний в роддоме Салавата главврач учреждения рассказала, сколько на самом деле получает медперсонал. Например, по её словам, зарплата медсестёр составляет 29,5 тысячи рублей. Это заявление сотрудники роддома встретили смехом и аплодисментами.

Директор Салаватского городского родильного дома Альбина Фатыхова позже объяснила, что поведение докторов на собрании было заранее спланированной акцией.

Тем не менее из расчётных листков следует, что зарплата заведующего отделением составляет 22 тысячи, медсестры — 12 тысяч, а сестры-хозяйки — 11 тысяч рублей. И это при совмещении ставок.

— Уже ровно год, как мы лишились всех наших выслуг, медицинского стажа, мы есть никто, мы обслуживающий персонал. Хотя мы занимаемся той же работой, — сказала медсестра Елена Шорохова.