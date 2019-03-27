Совфед одобрил доиндексацию пенсий выше прожиточного минимума

Сначала будет установлена соцоплата в размере, нужном для доведения обеспечения пенсионера до прожиточного минимума, а после будет проведена индексация пенсий и ежемесячных денежных выплат.

Совет Федерации одобрил закон о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума пенсионера, принятый Госдумой 21 марта.

Согласно документу, сначала будет установлена соцоплата в размере, который необходим для доведения материального обеспечения пенсионера до регионального прожиточного минимума, а после будет проведена индексация пенсий и ежемесячных денежных выплат.

Таким образом, обеспечение неработающего пенсионера в каждом году будет превышать прожиточный минимум на сумму индексации пенсии и ежемесячных выплат в текущем году.

По словам главы Соцкомитета Совфеда Валерия Рязанского, выплаты коснутся почти четырёх миллионов человек.

Как рассказал первый вице-премьер России, глава Минфина Антон Силуанов, доиндексация пенсий по новому принципу, предложенному российским лидером Владимиром Путиным, в этом году пройдёт при очередных выплатах, ресурсы в бюджете на данные цели есть. По словам министра, доиндексация оценивается в 2019 году в размере около 15–20 миллиардов рублей.

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