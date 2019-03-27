Козак подтвердил уход Ford из сегмента легковых автомобилей в России

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Козак подтвердил уход Ford из сегмента легковых автомобилей в России

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Фото: © Flickr/Mike Mozart

По его словам, компания столкнулась с проблемами при сбыте авто, что и стало основной причиной такого решения.

Автоконцерн Ford перестанет выпускать и импортировать в Россию легковые автомобили. Об этом в интервью "Коммерсанту" рассказал вице-премьер Дмитрий Козак.

По его словам, компания столкнулась с проблемами при сбыте авто, что и стало основной причиной такого решения.

Они сосредоточатся на развитии в сегменте лёгких коммерческих автомобилей, где у них уже есть успешный и высоколокализованный продукт — Ford Transit. А управлять этим бизнесом будет их российский партнёр — группа Sollers, — заявил Козак, добавив, что именно российская компания получит контрольный пакет в совместном предприятии после реструктуризации.

Козак отметил, что производство Ford Transit может быть налажено на заводе в Елабуге, где ныне выпускаются внедорожники Ford Kuga и Explorer. Данный вопрос сейчас решается с правительством.

Вице-премьер подчеркнул, что вопрос с присутствием марки решился самым экономически эффективным способом.

Ранее Лайф писал, что Ford может прекратить выпуск и импорт легковушек в России, сосредоточившись на производстве лёгких коммерческих авто (LCV).

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