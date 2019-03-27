Задержанный Абызов: Спать хочу, и больше ничего

Бывший чиновник рассказал членам ОНК, что его допрашивали допоздна, но он и "сам был не против".

Бывший министр Открытого правительства Михаил Абызов, который сейчас находится в московском ИВС, пожаловался на нехватку сна. О жизни экс-чиновника в изоляторе временного содержания рассказали члены ОНК.

Как только Абызова привели в камеру, он тут же приготовил себе постель и лёг спать. Общественники поясняют, что когда пришли навестить бывшего чиновника, то он лежал на нарах и даже не стал вставать при виде гостей.

— Спать хочу, и больше ничего. Допрашивали меня в Следственном комитете допоздна. Но я сам был не против, так что всё нормально, — приводит слова Абызова МК.

Также бывший министр рассказал, что в ИВС его накормили завтраком: дали кашу и чай.

Как уже сообщал Лайф, в отношении Михаила Абызова, занимавшего в 2012–2018 годах пост министра по вопросам Открытого правительства, возбуждено уголовное дело. Ему было предъявлено обвинение в создании ОПГ и мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, Абызов с соучастниками похитил 4 миллиарда рублей, а деньги вывел за рубеж.