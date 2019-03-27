Соседями Абызова по камере стали обвиняемый в убийстве и вор-рецидивист

Экс-министр Открытого правительства РФ Михаил Абызов, задержанный по подозрению в мошенничестве и создании ОПГ, оказался в изоляторе временного содержания в компании с двумя мужчинами — задержанным за кражу рецидивистом и обвиняемым в убийстве. Об этом сообщает МК.

Отмечается, что на условия содержания Абызов не жаловался. Он рассказал, что в ИВС ему принесли завтрак, а вечером не кормили, но он и не просил.

Напомним, в отношении Абызова, занимавшего в 2012–2018 годах пост министра по вопросам Открытого правительства РФ, возбуждено дело. Ему было предъявлено обвинение в создании ОПГ и мошенничестве в особо крупном размере. По информации следствия, Абызов с соучастниками похитил четыре миллиарда рублей, а деньги вывел за рубеж.