Абызов о своём задержании сотрудниками ФСБ: Корректно, уважительно и качественно

Бывший министр Открытого правительства Михаил Абызов рассказал членам ОНК о том, как прошло его задержание. Он пояснил, что при спецоперации к нему не применяли никакой силы.

— Не было ни оскорблений, ничего. Корректно, уважительно и качественно, — приводит слова Абызова МК.

Экс-чиновник добавил: он знает как поступить, если будут нарушаться его права, и призвал общественников не волноваться.

О задержании Абызова стало известно вечером. Ему уже предъявлено обвинение по делу о мошенничестве в крупном размере и создании преступного сообщества. Сегодня бывшему министру изберут меру пресечения.