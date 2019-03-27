Спецслужбы предотвратили 20 терактов в России в 2018 году

По данным НАКа, количество преступлений террористической направленности в РФ сократилось в 24 раза за последние пять лет.

В течение 2018 года спецслужбам и правоохранительным органам удалось предотвратить 20 террористических актов на территории России ещё на стадии подготовки к ним. Об этом сообщил первый заместитель руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета (НАК) Игорь Кулягин.

— В 2018 году благодаря упреждающим действиям правоохранительных органов и силовых структур на стадии подготовки предотвращено 36 преступлений террористической направленности, в том числе 20 террористических актов, — сообщил представитель НАКа.

Он добавил, что в ходе КТО и других оперативно-боевых мероприятий было нейтрализовано 69 бандитов, среди которых десять главарей.

Как уточнил Кулягин, за данной статистикой кроется факт сохранения жизни и здоровья сотен россиян, ведь боевики планировали осуществлять свои нападения и теракты в местах проведения массовых мероприятий, например во время празднования Дня Победы, на объектах транспортной инфраструктуры, в торговых и культурно-развлекательных центрах.

В НАКе отметили, что благодаря взаимодействию и слаженной работе не только силовых ведомств, но и всех субъектов за последние пять лет произошло сокращение количества преступлений террористической направленности в 24 раза.

— В прошлом году их было зафиксировано в три раза меньше, чем в 2017 году. За последние пять лет количество совершённых преступлений террористической направленности сократилось в 24 раза — с 218 в 2012 году до девяти в 2018 году, — подытожил представитель НАКа.