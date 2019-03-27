В 2018 году спецслужбы предотвратили теракты на 9 Мая и в день выборов в России

В 2018 году сотрудники спецслужб сорвали планы террористов организовать теракты в День Победы и на выборы президента России, заявил первый замглавы аппарата Национального антитеррористического комитета РФ Игорь Кулягин.

— Бандиты намеревались напасть на сотрудников правоохранительных органов, на обычных людей в местах массового пребывания — это избирательные участки в день голосования на выборах президента России, в местах проведения мероприятий, посвящённых Дню Победы, на объектах транспортной инфраструктуры, в ТРЦ, — пояснил Кулягин.

Ранее Кулягин рассказал, сколько терактов в течение прошлого года удалось предотвратить спецслужбам и правоохранителям на территории России ещё на стадии подготовки.