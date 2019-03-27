МИД РФ: НАТО активизирует разведдеятельность вдоль российских границ

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МИД РФ: НАТО активизирует разведдеятельность вдоль российских границ

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Фото: © Flickr/NATO North Atlantic Treaty Organization

В МИД РФ заявили, что НАТО активизировало разведдеятельность у границ России. Как пояснил замминистра иностранных дел Александр Грушко, альянс наращивает своё присутствие в Восточной Европе под предлогом "российской угрозы".

Осуществляет милитаризацию Черноморского региона, активизирует разведдеятельность вдоль российских границ, — подытожил он.

15 марта заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов отмечал, что с 1990-х НАТО "расширяется строго на восток".

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