Уволившаяся из-за фото в купальнике обучит педагогов правилам поведения в Сети

Эта должность станет дополнительной к основному виду деятельности Кувшинниковой.

Министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко предложил барнаульской учительнице Татьяне Кувшинниковой, которая уволилась из-за фотографии в купальнике, преподавать своим коллегам правила поведения в социальных сетях. Об этом глава регионального Министерства образования рассказал ТАСС.

— Да, учить [безопасности в социальных сетях педагогов] будут. Кроме того, предложил Татьяне такой модуль разработать — безопасное ведение соцсетей для учителей, — сказал Костенко, добавив, что Кувшинникова согласилась вести эту программу в местном институте повышения квалификации учителей.

Кроме того, педагогу предложили три варианта работы в краевой системе образования. Свой выбор женщина должна сделать после обсуждения вопроса с семьёй.

Как ранее писал Лайф, учительница одной из средних школ Барнаула Татьяна Кувшинникова уволилась из школы после скандала, который разразился вокруг её фотографии в купальнике, выложенной в социальных сетях. За Кувшинникову уже вступились министр образования Алтайского края и телеведущая Ксения Собчак.