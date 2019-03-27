Песков не знает, обсуждал ли Путин дело Абызова с Медведевым

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Песков не знает, обсуждал ли Путин дело Абызова с Медведевым

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Дмитрий Песков. Фото: © Агентство городских новостей «Москва»/Иванко Игорь

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не знает, обсуждал ли глава государства Владимир Путин дело бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова с премьером Дмитрием Медведевым.

Не знаю, не располагаю информацией. Но они говорят постоянно — это рабочий процесс. Президент и премьер в день говорят по несколько раз. Но говорили ли по этой теме, не знаю, — рассказал Песков журналистам.

О задержании Абызова стало известно вечером. Ему уже предъявлено обвинение по делу о мошенничестве в крупном размере и создании преступного сообщества. Сегодня бывшему министру изберут меру пресечения.

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