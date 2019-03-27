В Кремле не подтвердили передачу Путину плана по Сирии от Нетаньяху

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил информацию о передаче Владимиру Путину плана по улучшению ситуации в Сирии от премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

— Нет, это не делалось во время визита февральского Нетаньяху, и я не могу этого подтвердить, — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, ему будут необходимы уточнения, о каком именно плане идёт речь, чтобы дать ответ на соответствующий вопрос.

Ранее в СМИ появилась информация, что в ходе визита в США премьер Израиля Биньямин Нетаньяху обсудил с Дональдом Трампом план вывода иранских вооружённых формирований из Сирии. Этот же план он обсуждал и с президентом России Владимиром Путиным.