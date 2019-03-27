Песков назвал схоластикой заявления о "вмешательстве" ФСБ в экономические споры

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Песков назвал схоластикой заявления о "вмешательстве" ФСБ в экономические споры

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Дмитрий Песков. Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя дело экс-министра Михаила Абызова, назвал схоластикой утверждения о том, что Федеральная служба безопасности якобы вмешивается в экономические споры между хозяйствующими субъектами.

Мы с вами ничего не видим. Вы говорите, что мы видим и т.д. Мы не видим. Вы видели материалы дела? Не видели. И мы не видели. Видели только правоохранительные органы. И так говорить неправомерно. Это на грани эмоции и схоластики, — сказал представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что не знает, обсуждал ли российский лидер Владимир Путин дело экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова с премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Абызова задержали накануне вечером. Ему предъявлено обвинение по делу о мошенничестве в крупном размере и создании преступного сообщества. Сегодня ему изберут меру пресечения.

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