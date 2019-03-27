В Кремле заявили об отсутствии какой-либо позиции по задержанию Абызова

Как подчеркнул Дмитрий Песков, любое мнение президента России по данному делу могло бы восприниматься как попытка давления на следствие, потому Кремль воздерживается от комментариев.

У Кремля не может быть никакой позиции по задержанию экс-министра Открытого правительства России Михаила Абызова. Любые комментарии по делу уполномочены давать лишь следственные органы, рассказал журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

— У Кремля нет и не может быть никакой позиции по задержанию Абызова. Здесь важна позиция следственных органов, существуют определённые подозрения, обвинения. Они предъявлены, насколько мы знаем, официально, — заявил официальный представитель Кремля.

Песков отметил, что только суд может признать виновным или невиновным экс-министра.

— Другой позиции быть не может. Путин не может выражать своё отношение, потому что любое отношение фактически было бы попыткой оказать влияние на работу правоохранительных органов, — подчеркнул пресс-секретарь российского президента.