Суд аннулировал экологическую экспертизу по строительству завода на Байкале

Кировский районный суд Иркутска признал незаконным разрешение на постройку завода по розливу питьевой воды из Байкала.
— Удовлетворить требования Западно-Байкальского межрайонного природоохранного прокурора в интересах неопределённого круга лиц, признать незаконным решение экспертной комиссии о положительном заключении экоэкспертизы, признать незаконными приказ об утверждении заключения и разрешение на строительство объекта, — сообщила судья.
Завод в посёлке Култук начала строить в январе компания "Аквасиб", главным владельцем которой является компания из Китая.
Ранее строительство завода было приостановлено после того, как стало известно, что стройка затрагивает болото, на котором обитают краснокнижные птицы. Надзорные органы нашли следы разлива нефтепродуктов при обследовании территории.
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