Первый муж Началовой: Я никогда не кормил её таблетками для похудения. Это ложь!

Музыкант Дмитрий Ланской отрицает версию СМИ, что проблемы со здоровьем у певицы начались после перенесённой анорексии.

Экс-участник группы "Премьер-министр" Дмитрий Ланской выпустил видеообращение по поводу смерти его бывшей супруги — певицы Юлии Началовой. По словам мужчины, в последнее время в его адрес была озвучена масса обвинений: якобы он в браке с Началовой заставлял её худеть, что привело к анорексии и дальнейшим проблемам со здоровьем. Ланской принёс соболезнования родным и близким ушедшей певицы, однако заверил их, что эти сведения не соответствуют действительности.

— Что касается легенды, придуманной её горе-пиар-менеджерами об анорексии, нет ни одного подтверждающего медицинского документа. Это вымысел и сфабрикованная информация на все сто процентов. Я никогда не кормил её никакими таблетками и не заставлял худеть. Это ложь, — заявил Ланской в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале Mash.

Он добавил, что Юлия, во-первых, была "яркой и независимой личностью", а потому вряд ли кто-то мог заставить её худеть помимо её воли. А во-вторых, поясняет Ланской, после их расставания Началова счастливо вышла замуж и родила прекрасную, здоровую дочь. Это, по его словам, лишний раз доказывает, что он никоим образом не повлиял на состояние её здоровья.

— Господа журналисты, вы вообще люди? Что-нибудь есть для вас святое? Сейчас время Великого поста. Опомнитесь и удалите откровенную ложь со своих порталов, — призывает музыкант.

Ланской совместно с адвокатами уже начал составлять заявление о распространении заведомо ложных сведений.

Напомним, Юлия Началова ушла из жизни 16 марта в возрасте 38 лет. Её похоронили в любимом платье на Троекуровском кладбище в Москве. Вскрытие показало, что исполнительница умерла от сепсиса — заражения крови. Отец же сообщал, что его дочь, предварительно, скончалась от абсцесса.