Песков назвал уделом зевак версии о кампании против "системных либералов"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать слухи о том, что задержание Михаила Абызова является частью кампании против "системных либералов".

— Это удел политологов, околополитологов, наблюдателей и праздных зевак — высказывать все вот эти предположения, — заявил Песков, добавив, что ему нечего сказать по этому поводу.

О задержании Абызова стало известно вечером 26 марта. Ему уже предъявлено обвинение по делу о мошенничестве в крупном размере и создании преступного сообщества. Сегодня бывшему министру изберут меру пресечения.