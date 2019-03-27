Песков назвал уделом зевак версии о кампании против "системных либералов"

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Песков назвал уделом зевак версии о кампании против "системных либералов"

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Дмитрий Песков. Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать слухи о том, что задержание Михаила Абызова является частью кампании против "системных либералов".

Это удел политологов, околополитологов, наблюдателей и праздных зевак — высказывать все вот эти предположения, — заявил Песков, добавив, что ему нечего сказать по этому поводу.

О задержании Абызова стало известно вечером 26 марта. Ему уже предъявлено обвинение по делу о мошенничестве в крупном размере и создании преступного сообщества. Сегодня бывшему министру изберут меру пресечения.

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